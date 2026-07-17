Alcaldesa de Quilpué por riesgo de aluviones: “Las personas creen que podrían llegar a salvar una remoción en masa, pero eso no es así”

El temporal que se encuentra presente en la zona centro-norte del país ha causado diversas complicaciones en la Región de Valparaíso, sobre todo en Quilpué.

En diálogo con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, en CNN Chile Radio, declaró que “hoy estamos con una alerta preventiva, y yo creo que ya pasamos a una alerta que debiera ser roja. Hay tres comunas que fueron fuertemente afectadas de ayer a hoy, y son Valparaíso, Viña y Quilpué. Estamos dentro de las comunas más afectadas”.

Evacuación en la zona

La alcaldesa comentó que se informó a las familias sobre la evacuación por la remoción en masa que se desplazó, en la zona donde también ocurrió el megaincendio, luego de la alerta preventiva declarada por SENAPRED.

“Hicimos una evacuación, pero casi todos te decían que tenían redes de apoyo y que se iban a ir a otros lados estas 48 horas, y hoy día solamente tenemos cerca de 30 familias que están en el albergue“, comentó.

“Hoy día las personas creen que, por haber estado ahí en muchas de las emergencias, podrían llegar a salvar una remoción en masa, pero eso no es así. Y no es así porque el daño que se produjo en el incendio es un daño en la mecánica de suelo que hoy día nos tiene muy preocupados, no tan solo a mí, sino a Sernageomin, a SENAPRED, al delegado presidencial”, afirmó la autoridad.

Cabe destacar que los acumulados que se esperan en la zona son de al menos 100 milímetros.

La alcaldesa añadió que han recibido llamadas por voladura de techumbres y por agua que ha ingresado a los domicilios, además de que se encuentran trabajando en dos rebalses, uno de ellos en el canal John Kennedy, y señaló que “estamos atendiendo la emergencia, pero es una obra mayor”.

Uso del 2% constitucional

“Es súper rescatable“, señaló la alcaldesa respecto de usar el 2% constitucional destinado a emergencias. “Porque además el 2% no se prorratea, sino que, por ejemplo, el 2% se queda en la región, que es algo un poco más inédito de lo que ha sucedido anteriormente“.

“El gobernador regional de ayer nos puso un enlace en particular con quienes hemos estado coordinando para que ese 2% que pasa finalmente por el COGRID regional se haga, nosotros presentemos las solicitudes, los correspondientes informes alfa y con eso poder optar a lo más importante para nosotros hoy día, que son materiales de construcción”, agregó.

La autoridad marcó un especial énfasis en maquinarias para la comuna: “Cuando tenemos una emergencia, tenemos que trasladar las mismas maquinarias a otra emergencia y ahí vamos a tener que optar por que se arrienden maquinarias, extracción en motobombas. Hemos estado funcionando con las motobombas de bomberos. Todo eso tenemos ya en levantamiento”.