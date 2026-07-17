Sistema frontal: Tras el peak de precipitaciones en la Región Metropolitana, ¿cuándo dejará de llover?

La meteoróloga y climatóloga Catalina Cortés entregó un balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

En ese contexto, informó que a esta hora se registra una alta intensidad de precipitaciones y que se estima que estas continúen hasta las 20:00 horas.

“Esto va a ir disminuyendo hacia horas de la noche, por lo menos en la Región Metropolitana, mientras que en la Región de Valparaíso debiese continuar con mayor intensidad durante la noche. En la Región de Coquimbo ocurrirá una situación similar. Solo en la Región Metropolitana vamos a tener esta disminución hacia el día de mañana”, aclaró.

En cuanto a la situación de la Región Metropolitana, Cortés anticipó que el sistema frontal comenzará a disminuir el domingo 19 de julio. “Vamos a tener una ventana, en términos de que no va a llover, entre las 16:00 y las 18:00 horas”, explicó.

Sin embargo, detalló que durante esa misma jornada, en la Región de Coquimbo y hasta el sur de la Región de Atacama, se desarrollará un nuevo sistema frontal, “que va a dejar precipitaciones de una intensidad importante hasta el momento”.

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