Vinculan lechuga de conocida cadena de comida rápida con brote de diarrea parasitaria en cinco estados de EE.UU.

(CNN) — La lechuga iceberg picada que se vendía en algunos restaurantes Taco Bell ha sido vinculada a un brote de ciclosporiasis en cinco estados, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU.

“No consuma lechuga iceberg picada servida en los locales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental”, advirtieron los CDC en una actualización de su investigación.

Los casos de esta enfermedad intestinal, causada por un parásito microscópico, están aumentando rápidamente en todo Estados Unidos; desde el 1 de mayo se han registrado cerca de 7.000 casos confirmados o bajo investigación, según datos publicados el martes por los CDC. Los estados han reportado al menos 180 hospitalizaciones.

Sin embargo, el brote relacionado con la lechuga se considera de carácter regional y se concentra en el Medio Oeste. Los CDC han identificado al menos 1.644 casos asociados a este brote en los cinco estados afectados. La FDA señala que podrían sumarse otros estados a medida que avance la investigación.

Los CDC y la FDA no identificaron al proveedor de la lechuga, pero una fuente cercana a la investigación reveló a CNN que se trataba de Taylor Farms. La FDA indicó que la lechuga se cultivó en México y que está colaborando con el proveedor para “determinar si aún queda en el mercado lechuga iceberg picada potencialmente contaminada”. Taylor Farms no respondió a la solicitud de comentarios realizada por CNN el jueves.

El Departamento de Salud del estado de Michigan ha reportado más de 5.000 casos de ciclosporiasis durante la investigación del brote. Michigan informó que ha entrevistado a más de 1.000 personas como parte de las pesquisas y había señalado anteriormente que la lechuga o las verduras para ensalada podrían ser una fuente potencial del brote.

El departamento de salud estatal declaró que “no puede afirmar con certeza que todos los casos de enfermedad estén vinculados a la misma fuente de exposición”, pero que el aumento repentino y concentrado de casos “sugiere firmemente que la gran mayoría de estas enfermedades están asociadas al mismo brote”. De confirmarse, se trataría del mayor brote de Cyclospora registrado en Estados Unidos.

“Basándose en las conversaciones en curso con las autoridades de salud pública y por precaución, Taco Bell ha tomado medidas inmediatas para retirar voluntariamente la lechuga potencialmente afectada, proveniente de un proveedor, en estados seleccionados”, comunicó la empresa el jueves. “El ingrediente afectado, proveniente de nuestro proveedor, está siendo retirado indefinidamente de nuestra cadena de suministro a nivel nacional y será reemplazado en un plazo de 24 horas en estados seleccionados”.

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona. En cambio, las personas pueden infectarse al consumir alimentos o agua contaminados. Según los CDC, brotes anteriores se han relacionado con productos agrícolas frescos.

Las personas con ciclosporiasis pueden presentar síntomas que incluyen diarrea acuosa, cólicos y distensión abdominal durante semanas.

Las autoridades sanitarias federales informaron que hay múltiples investigaciones en curso: algunas relacionadas con el gran brote en el Medio Oeste, otras que involucran a estados específicos y algunas que abarcan casos aún no vinculados a ningún foco de infección.

Taylor Farms abastece a supermercados y restaurantes de todo el país, aunque no está claro exactamente cuántos de sus productos ni qué establecimientos podrían estar afectados.

Los productos de Taylor Farms también han sido vinculados con brotes de enfermedades anteriores, incluidos casos de E. coli vinculados a cebollas en tiras en 2024 y casos de cyclospora vinculados con lechuga en 2013.