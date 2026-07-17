Senapred declara alerta roja en María Pinto por evento meteorológico

Durante la tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de María Pinto, ubicada en la provincia de Melipilla, ante el sistema frontal.

Desde la entidad explicaron que se declaró alerta roja debido a la amenaza de desborde del canal Mercedes y a la activación de diversas quebradas en la comuna.

Detallaron que la activación de las quebradas “genera condiciones de riesgo para la población en los sectores de Améstica, Santa Emilia y Baracaldo”.

Asimismo, señalaron que la medida estará “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, añadieron.