Balance de Senapred: Cuatro personas fallecidas y 99 damnificadas por el sistema frontal

Durante la noche de este viernes, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, junto con la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un balance tras la reunión de la Mesa Técnica de Monitoreo por el sistema frontal.

En ese contexto, las autoridades informaron que, hasta esta jornada, cuatro personas han fallecido y que, entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, se contabilizan 99 personas damnificadas y 673 personas albergadas, la mayoría de ellas en la Región Metropolitana.

Además, cerca de 2.521 personas permanecen aisladas, principalmente en la Región de Coquimbo.

“Seguimos enfrentando un escenario complejo. Por esta razón, las decisiones que se han adoptado buscan anticiparse a los riesgos y proteger la vida de las personas. Quiero señalar que todavía enfrentaremos horas especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse, evitar desplazamientos si no son indispensables y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales”, enfatizó el biministro Alvarado.

Asimismo, detalló que las Fuerzas Armadas están prestando apoyo humanitario en la Región de Coquimbo, con despliegues destinados, por ahora, a las comunas de Canela e Illapel.

En la Región de Valparaíso, en tanto, el despliegue se ha concentrado en Quilpué y en distintos puntos de las provincias de Petorca y Marga Marga.

En la Región Metropolitana, también se está prestando apoyo humanitario militar en comunas como Renca, Talagante, María Pinto, Pirque, Cerro Navia, Quilicura y La Cisterna.

Por otra parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que ya se han aplicado fichas FIBE en las regiones del Biobío y La Araucanía.

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