Quilpué registra 800 damnificados: Alcaldesa advierte dificultad en reposición de servicios básicos por escasez de cuadrillas

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, realizó este viernes un balance de una de las zonas más afectadas por el sistema frontal y reportó 800 damnificados por el momento.

En CNN Prime, la jefa comunal explicó que “estamos con daños bastante graves: graves en temáticas estructurales, graves en conectividad, graves con nuestros damnificados; tenemos más de 800 damnificados que hoy día necesitan una respuesta”.

En esa línea, señaló que “casi todas las afectaciones de vivienda tienen que ver con inundaciones y pérdida de enseres (…). Finalmente, el agua no entró necesariamente por la ribera del estero, que es lo que evacuamos hoy, sino por la gran cantidad de caudal que existe en las vías de conectividad hacia las calles”.

Respecto a los servicios básicos, comentó que “tanto en luz como en temáticas de alcantarillado tenemos graves problemas, y es algo que vamos a poder evaluar con luz de día, porque cuando oscurece no podemos llegar a todos los lugares que quisiéramos”.

Expuso que “la escasez de cuadrillas hace que, efectivamente, no podamos enfrentar bien la reposición de los servicios básicos. Nosotros detectamos el problema, pero si la empresa que está a cargo del servicio no tiene la cuadrilla para ir en ayuda, se va retrasando cada una de las necesidades”.

Decretan alerta roja para la Región de Valparaíso

Sobre la alerta roja en la Región de Valparaíso, manifestó que le “alegra que hayan decretado la alerta roja en la región. Traté de decirlo por todos los medios que la alerta roja regional es fundamental para que nosotros hagamos el proceso de lo que se nos viene”.

Esto, argumentó, es porque “hay que pensar que el sistema frontal de hoy dura hasta mañana a las seis de la tarde y, posterior a ello, tenemos una calma, se supone, de unas casi 24 horas solo para preparar lo que ya está dañado frente al nuevo sistema frontal“.

Por esto, hizo un llamado al Gobierno señalando que “lo que más necesitamos las comunas son recursos humanos en este momento (…). El Gobierno debiera anticiparse a que, como ya tenemos zonas muy dañadas que no vamos a alcanzar a recuperar en 24 horas, tengamos manos extras para llegar a todos los lugares”.