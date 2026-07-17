¿Por qué algunos ríos crecen en minutos y otros tardan días? Experto explica este fenómeno

Una de las grandes preocupaciones que existe debido a la intensidad de las lluvias es la crecida de los caudales.

En la región de Valparaíso, Senapred envió alertas SAE ante la acumulación de agua en el Estero Marga Marga; en ese sentido, solicitó no acercarse al cauce. Pero, ¿por qué algunos cursos de agua aumentan su caudal en cuestión de minutos, mientras otros tardan horas o incluso días en responder?

El académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el Dr. Diego Caamaño, afirma que este fenómeno no depende únicamente de la cantidad de lluvia que caiga.

“Para entender las inundaciones, lo importante no es solo conocer cuánta lluvia cae, sino cuánta agua llega al río y qué tan rápido llega. La misma cantidad de lluvia puede pasar sin consecuencias o provocar una emergencia, dependiendo de algunas condiciones”, agrega.

Dentro de las condiciones previas, una de las más relevantes es el suelo, ya que funciona como esponja, dado que este “absorbe el agua igual que una esponja seca. Sin embargo, llega un momento en que se satura y deja de absorber. Desde ese instante, prácticamente toda el agua escurre hacia ríos y esteros”, señala.

Incluso, su comportamiento depende del tipo de río; Caamaño asegura que los ríos provenientes de la cordillera tienen tiempos de respuesta más largos, ya que gran parte de las precipitaciones queda retenida en forma de nieve y los valles ayudan a amortiguar las crecidas, por lo que un aumento puede tardar horas e incluso días.

Por otro lado, en los ríos costeros el margen de reacción es menor, ya que “en estas cuencas ya no basta con esperar a que el río suba; es necesario anticiparse utilizando el pronóstico de precipitaciones”, sostiene el Dr. Diego Caamaño.

¿Cómo se pueden evitar estas emergencias?

La medida más efectiva es la planificación territorial.

“No construir en quebradas ni en planicies de inundación, porque justamente para eso existen esas planicies”, afirma el académico.

Y además, sostiene que “la mayor parte de las veces que decimos que el río se salió, contamos mal la historia. En realidad, el río volvió a donde siempre estuvo y nosotros llegamos después.”