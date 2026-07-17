“La situación del Estero Aucó es bien complicada”: Alcalde de Illapel por la situación en la comuna frente al sistema frontal

En Hoy es Noticia de CNN Chile, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, abordó la situación en la comuna a propósito del sistema frontal.

La autoridad afirmó que “hay una crecida en un río importante, tanto el Estero Aucó como el río Illapel” y frente al Estero Aucó se encuentran viviendas irregulares donde las personas tienen que ser evacuadas, que corresponderían a unas 50 familias, según comenta el alcalde.

“El brazo del río ha crecido mucho y eso seguramente, si sigue las próximas horas, es probable que se pueda llevar donde ellos vivían (…). La evacuación es inminente(…) Aún tenemos un tiempo pequeñito para afinar quiénes estarían en albergues y quiénes irían donde sus familias”, añadió.

“La situación del Estero Aucó es bien complicada”

El alcalde Cortés comenta que “la situación del Estero Auco es bien complicada”, debido a que “hace más de 10 años que no teníamos el estero a plena capacidad prácticamente. Ese estero nos conecta con Combarbalá y con Canela, y en el caso de Illapel hay una población un poquito más de mil habitantes que queda aislada, tanto por Asiento Viejo, el sector de Matencilla, todo el sector minero”.

Cortés señala que, al ser sectores rurales y aislados, por parte de la municipalidad, hicieron envío de agua potable en los sectores; además, desde el año pasado cuentan con la instalación de internet satelital y generadores, por lo que se han contactado con el sector de Maitencilla y señaló que los habitantes “se prepararon para este frente climático, (…) por lo tanto, tienen de una u otra forma las condiciones básicas“.

“Saben que, al menos hasta que no baje el agua, no baje el Estero Aucó, y eso no creo que sea de dos días, no van a poder transitar, y por eso es importante tener toda la maquinaria necesaria para también habilitar esto lo antes posible”.

Con respecto a las intensas lluvias, la autoridad señala que “se han ido cumpliendo los pronósticos, y eso también nos va a permitir tomar algunas medidas, (…) vamos a estar en uno de los años más históricos de la historia de nuestra comuna”.

“Antes de este frente climático, antes de que partieran estas lluvias, no teníamos más de 5 milímetros. Por lo tanto, por un lado es una alegría inmensa, una zona que necesita agua, pero por lo mismo que ya nos está acostumbrada a que bajen las quebradas, que nos fuimos mal acostumbrando a edificar en lugares no adecuados, que no tomamos las subvenciones necesarias, eso hace que indudablemente las complejidades las tengamos”, añadió.