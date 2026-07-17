Por sistema frontal: Senapred declara alerta roja en la Región de Valparaíso

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la Región de Valparaíso ante el sistema frontal.

Fue el director regional de Senapred, Christian Cardemil, quien dio el anuncio y explicó que la alerta roja se levantó “en base a un análisis de riesgo efectuado al comportamiento del sistema frontal que afecta a la región, y considerando las capacidades que se encuentran desplegadas en el terreno, como asimismo la sucesión de distintos eventos que han ocurrido”.

En esa línea, hizo un llamado a “los ciudadanos y ciudadanas a seguir las recomendaciones que emanen de la autoridad, a informarse a través de los canales oficiales y, por sobre todo, al autocuidado”.

#SenapredValpo Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Región de Valparaíso por evento meteorológico.https://t.co/sBBOmCb5ja pic.twitter.com/LmKGj4Rrwf — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la región tiene vigentes alertas meteorológicas para los próximos días por precipitaciones intensas, viento fuerte, nevadas intensas y posibles tormentas eléctricas.

Asimismo, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advierten que hay una alta posibilidad de remociones en masa, aluviones y derrumbes para el litoral, la cordillera de la Costa, los valles precordilleranos y la precordillera.

A esto se suma que, como medida preventiva, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cerró las áreas silvestres protegidas de la zona y que, además, se han reportado hasta el momento más de 209.000 clientes sin suministro eléctrico.

Añadieron que “se han registrado precipitaciones intensas en las provincias de Quillota, Marga Marga y Valparaíso; asimismo, los efectos de las variables bajo monitoreo han implicado el desarrollo de cuatro procesos de evacuación por inundación y remoción en masa. Igualmente, los cuerpos de agua han aumentado su caudal, por lo que se han emitido seis alertas SAE preventivas”.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior declaró estado de emergencia preventiva por el evento meteorológico en la región, el cual el Gobierno está analizando extender ante la llegada de lluvias la próxima semana.