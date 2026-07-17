Sacos con cabezas de caballos: El insólito hallazgo de Aguas Andinas en colector de Puente Alto

Aguas Andinas informó este viernes del hallazgo de sacos con cabezas de caballo en el alcantarillado de la comuna de Puente Alto.

El subgerente de Operaciones de Aguas Andinas, Jaime Avello, explicó que este hallazgo se dio cuando equipos de la empresa estaban desobstruyendo un colector de la red de alcantarillado de la comuna, a causa del sistema frontal.

“En medio de los trabajos de desobstrucción de la red de alcantarillado en la zona sur de la ciudad, al despejar un colector de aguas servidas de 500 milímetros, nuestros equipos se encontraron con sacos con cabezas de caballo en su interior“, reveló.

En esa línea, señaló que “lamentablemente, este tipo de hallazgos deja en evidencia una irresponsable conducta que afecta gravemente el funcionamiento de una infraestructura esencial“.

Asimismo, desde la compañía explicaron que la red ya se encuentra trabajando al límite debido al sistema frontal: “Durante eventos climáticos como los que enfrentamos, la red está sumamente presionada y exigida producto de inusuales volúmenes de precipitaciones que colapsan los colectores de aguas lluvias”.

Por último, enfatizó que “el alcantarillado no es un basurero y cualquier elemento ajeno genera inconvenientes, más aún con las lluvias tan intensas como las que se viven en la ciudad”.