Por tormentas, lluvia, nevadas, viento y marejadas: Declaran alerta roja para las provincias de Limarí y Choapa en la Región de Coquimbo

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declaró alerta roja en las provincias del Limarí y Choapa, en la Región de Coquimbo, debido al sistema frontal.

Desde el organismo tomaron la decisión a raíz de los diversos alertamientos meteorológicos para la región, según la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Precipitaciones intensas en la región (del 17-07 al 19-07).

en la región (del 17-07 al 19-07). Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región (del 17-07 al 19-07).

en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región (del 17-07 al 19-07). Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa y precordillera y valles precordilleranos de la región (del 16-07 al 19-07).

en litoral, cordillera de la costa y precordillera y valles precordilleranos de la región (del 16-07 al 19-07). Nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventiscas en cordillera de la región (del 17-07 al 19-07).

con desarrollo de ventiscas en cordillera de la región (del 17-07 al 19-07). Viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región (del 18-07 al 21-07).

en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región (del 18-07 al 21-07). Nevadas normales a moderadas en cordillera de la región (del 15-07 al 19-07).

en cordillera de la región (del 15-07 al 19-07). Probables tormentas eléctricas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región (del 17-07 al 18-07).

A ello se suma un aviso por “Marejadas Anormales”, decretado por el Centro Meteorológico de la Armada de Chile para el sector de Huasco hasta Golfo de Penas y Archipiélago Juan Fernández, desde jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

“Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) (…) indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; y Baja en cordillera“, agregaron desde el Senapred.

Detallaron que la alerta roja estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten. “Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, complementaron.

Cabe recordar que en la provincia del Elqui actualmente impera una alerta amarilla.

Revisa el pronóstico para el Limarí y el Choapa