Exdirector de Senapred por sistema frontal en el norte: Advierte que muchas regiones “no están acostumbradas a las precipitaciones” y podrían enfrentar dificultades ante la emergencia

El exdirector del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, abordó en CNN Prime el desarrollo del sistema frontal que afecta al país.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre el tipo de emergencia climática que enfrenta Chile y cuáles son, a su juicio, los puntos de mayor preocupación, señaló que la situación es compleja, ya que desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos “estamos teniendo una cantidad de eventos importantes y eso hace que ningún Estado, en ningún país del mundo, tenga una capacidad de respuesta inmediata a la gente”.

A su juicio, y considerando el adverso pronóstico previsto hasta ahora, “la emergencia se ha estado manejando de buena forma”, ya que las principales afectaciones se han registrado en zonas altamente expuestas. No obstante, sostuvo que, en términos generales, las ciudades han respondido de buena manera al evento meteorológico.

En esa línea, enfatizó que este tipo de emergencias serán cada vez más frecuentes, por lo que la preparación y la capacidad de respuesta resultan fundamentales. Entre las principales preocupaciones mencionó la zona norte del país, debido a que sus regiones no están habituadas a enfrentar precipitaciones de esta magnitud.

“Vemos cómo, por ejemplo, hay regiones que saben muy bien manejar la emergencia. En Tarapacá viene un terremoto, un sismo fuerte, y lo manejan superbien, porque es parte de su realidad y están preparados para eso. Pero estas regiones más al norte, que no están acostumbradas a las precipitaciones, tienen muchas más dificultades para enfrentarlas. El terreno tiene una capacidad de absorción prácticamente nula. Entonces, cuando se registran precipitaciones, y sobre todo considerando que lo más probable es que este tipo de eventos continúe hasta fines de julio, la capacidad de absorción del suelo será prácticamente inexistente”, advirtió.