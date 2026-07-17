Presidente Kast advierte “momento crítico” por sistema frontal, pero asegura disponibilidad de recursos para ayuda de emergencias

El presidente José Antonio Kast abordó este viernes, desde la Región de La Araucanía, la situación que viven distintas zonas del país afectadas por el sistema frontal.

Kast precisó que, gracias al trabajo colaborativo que han realizado con los gobernadores agrupados en la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), “se pudo avanzar en el uso de los fondos de emergencia”.

Detalló que “algunas regiones ya los tenían agotados por emergencias anteriores, como en la Región del Biobío, donde se han hecho los enlaces para que desde Hacienda e Interior eso se pueda ir resolviendo; y en los otros casos, los gobernadores han estado muy bien dispuestos, junto con sus gobiernos regionales, a colaborar”.

Asimismo, enfatizó que “estamos en una situación crítica en varias regiones. Esta ha afectado a diez regiones del país. En zonas aisladas hemos tenido la colaboración de diferentes brigadas para ir en ayuda de las personas. La evacuación ha estado apoyada por las Fuerzas Armadas”.

Respecto a la entrega de ayudas, explicó que “en las regiones donde ha bajado la intensidad del viento y de las lluvias ya se están generando las ayudas necesarias en coordinación —siempre en esta utilización de los fondos de emergencia de los gobiernos regionales— con los Cogrid, que tienen que focalizar estos recursos”.

Finalmente, sostuvo que “todavía estamos en un momento bastante crítico, pero la disponibilidad de recursos para ayudas de emergencia está. Por supuesto, hay situaciones de infraestructura crítica que son de más largo aliento; como lo hemos visto en algunos canales importantes, algo se ha avanzado, pero aún falta bastante por lograr”.