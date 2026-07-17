Senapred ordena evacuar sectores de siete comunas en la Región de Valparaíso por crecida y desborde de ríos

Ante la emergencia causada por el sistema frontal en la Región de Valparaíso, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este viernes evacuar sectores de las comunas de Santa María, San Felipe, Concón, Quintero, Limache, Quillota y San Esteban.
Desde el organismo recordaron que es importante “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.
También señalaron que, durante la evacuación, no hay que “olvidarse de su mascota y sus necesidades”.
Durante la jornada, se ha reportado que el sistema frontal ha causado tanto la crecida como el desborde de múltiples ríos y esteros cercanos a zonas habitadas de la Región de Valparaíso.
A esto se suma el masivo corte de luz que afecta a la zona, lo que, junto a otros antecedentes como fuertes marejadas y vientos, ha derivado en que Senapred decrete alerta roja regional.
Revisa el listado de las zonas afectadas:
- Comuna de Santa María: Sector Chorrillos por crecida del estero San Francisco.
- Comuna de San Felipe: Sector Los Molles por crecida del estero San Francisco.
- Comunas de Concón y Quintero: Sector La Isla por crecida del río Aconcagua.
- Comuna de Limache: Sectores Tabolango y La Victoria por crecida del río Aconcagua.
- Comuna de Quillota: Sector Santa Rosa de Colmo por crecida del río Aconcagua.
- Comuna de San Esteban: Sector El Cobre por desborde del estero El Cobre.
🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por crecida del estero San Francisco, #SENAPRED solicita evacuar sector Chorrillos, en la comuna de #SantaMaría, Región de Valparaíso.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/zt6OHiv5uM
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¡ATENCIÓN! Por crecida del estero San Francisco, #SENAPRED solicita evacuar sector Los Molles, en la comuna de #SanFelipe, Región de Valparaíso.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/ZKvJ8xhcU9
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🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sector La Isla, en las comunas de #Concón y #Quintero, Región de Valparaíso.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/3TfpBS2m7i
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🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sectores Tabolango y La Victoria, en la comuna de #Limache, Región de Valparaíso.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería… pic.twitter.com/gjXzQiaFvY
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🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sector Santa Rosa de Colmo, en la comuna de #Quillota, Región de Valparaíso.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/3eLmINOvdT
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🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por desborde del estero El Cobre, #SENAPRED solicita evacuar sector El Cobre, en la comuna de #SanEsteban, Región de Valparaíso.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/J1zI8h54Iq
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