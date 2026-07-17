Radio CNN

Senapred ordena evacuar sectores de siete comunas en la Región de Valparaíso por crecida y desborde de ríos

Por

Ante la emergencia causada por el sistema frontal en la Región de Valparaíso, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este viernes evacuar sectores de las comunas de Santa María, San Felipe, Concón, Quintero, Limache, Quillota y San Esteban.

Desde el organismo recordaron que es importante “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

También señalaron que, durante la evacuación, no hay que “olvidarse de su mascota y sus necesidades”.

Durante la jornada, se ha reportado que el sistema frontal ha causado tanto la crecida como el desborde de múltiples ríos y esteros cercanos a zonas habitadas de la Región de Valparaíso.

A esto se suma el masivo corte de luz que afecta a la zona, lo que, junto a otros antecedentes como fuertes marejadas y vientos, ha derivado en que Senapred decrete alerta roja regional.

Revisa el listado de las zonas afectadas:

  • Comuna de Santa María: Sector Chorrillos por crecida del estero San Francisco.
  • Comuna de San Felipe: Sector Los Molles por crecida del estero San Francisco.
  • Comunas de Concón y Quintero: Sector La Isla por crecida del río Aconcagua.
  • Comuna de Limache: Sectores Tabolango y La Victoria por crecida del río Aconcagua.
  • Comuna de Quillota: Sector Santa Rosa de Colmo por crecida del río Aconcagua.
  • Comuna de San Esteban: Sector El Cobre por desborde del estero El Cobre.

Lo más leído

Lee también