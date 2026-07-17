Emergencia en la Región de Coquimbo: Senapred ordena evacuar zonas de Salamanca, Monte Patria, Canela, Combarbalá y Punitaqui por desborde de ríos y esteros

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de sectores de las comunas de Salamanca, Monte Patria, Canela, Combarbalá y Punitaqui por el desborde de ríos y esteros.

El organismo explicó que activó la mensajería SAE para facilitar la evacuación de los vecinos en las zonas afectadas.

Además, recordó que se debe “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

Asimismo, resaltó que es importante que, durante la evacuación, las familias no olviden “considerar a su mascota y sus necesidades”.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Según detalló el servicio, se deben evacuar las siguientes zonas de la Región de Coquimbo:

Comuna de Salamanca: Sectores Arboleda, Tebal y Chalinga por desborde del río Chalinga y el sector Bypass Salamanca por desborde del río Choapa.

Comuna de Monte Patria: Sector Chañaral Alto por desborde del estero en Quebrada La Tonta.

Comuna de Canela: Canela Alta y Cruce Los Canelos por desborde del río Canela.

Comuna de Combarbalá: Sectores El Molino y Población Jenifer Alfaro por desborde del río Combarbalá.

Comuna de Punitaqui: Sectores Costanera Punitaqui, calle Riquelme y sector Las Lluvias por desborde del estero Punitaqui.

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¡ATENCIÓN! Por desborde del río Choapa, #SENAPRED solicita evacuar sector ByPass Salamanca, en la comuna de #Salamanca, Región de Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/XWxJZiG2wm — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

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¡ATENCIÓN! Por desborde del río Chalinga #SENAPRED solicita evacuar sectores Arboleda, Tebal y Chalinga, en la comuna de #Salamanca, Región de Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería… pic.twitter.com/jNDsEV0w3s — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

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¡ATENCIÓN! Por desborde del estero en Quebrada La Tonta, #SENAPRED solicita evacuar sector Chañaral Alto, en la comuna de #MontePatria, Región de Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/jMDiejCPKq — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

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¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Canela #SENAPRED solicita evacuar sectores Canela Alta y Cruce Los Canelos en la comuna de #Canela, Región de Coquimbo.

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¡ATENCIÓN! Por desborde de río Combarbalá, #SENAPRED solicita evacuar sectores El Molino y Población Jenifer Alfaro, en la comuna de #Combarbalá, Región de Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/lk5w9vBR6Z — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026