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Emergencia en la Región de Coquimbo: Senapred ordena evacuar zonas de Salamanca, Monte Patria, Canela, Combarbalá y Punitaqui por desborde de ríos y esteros

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de sectores de las comunas de Salamanca, Monte Patria, Canela, Combarbalá y Punitaqui por el desborde de ríos y esteros.

El organismo explicó que activó la mensajería SAE para facilitar la evacuación de los vecinos en las zonas afectadas.

Además, recordó que se debe “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

Asimismo, resaltó que es importante que, durante la evacuación, las familias no olviden “considerar a su mascota y sus necesidades”.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Según detalló el servicio, se deben evacuar las siguientes zonas de la Región de Coquimbo:

  • Comuna de Salamanca: Sectores Arboleda, Tebal y Chalinga por desborde del río Chalinga y el sector Bypass Salamanca por desborde del río Choapa.
  • Comuna de Monte Patria: Sector Chañaral Alto por desborde del estero en Quebrada La Tonta. 
  • Comuna de Canela: Canela Alta y Cruce Los Canelos por desborde del río Canela. 
  • Comuna de Combarbalá: Sectores El Molino y Población Jenifer Alfaro por desborde del río Combarbalá. 
  • Comuna de Punitaqui: Sectores Costanera Punitaqui, calle Riquelme y sector Las Lluvias por desborde del estero Punitaqui.

 

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