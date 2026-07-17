Se prevén hasta -9 °C: Decretan alerta temprana preventiva para la Región de Los Lagos por heladas

Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región del Los Lagospor heladas.

Detalles de la alerta del Senapred para Los Lagos

El organismo tomó la medida debido al pronóstico de heladas anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, hay una alerta por heladas moderadas a intensas en la Patagonia subandina de la región entre el domingo 19 y el martes 21 de julio.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva regional por heladas, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, agregaron desde el Senapred.

Esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

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