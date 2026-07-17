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Acumulación de agua obliga a cerrar la estación Escuela Militar en la Línea 1 del Metro

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Metro de Santiago informó este viernes del cierre de Escuela Militar por acumulación de agua en la estación de la Línea 1.

A través de redes sociales, la empresa de transporte explicó que, debido a la acumulación de agua causada por las lluvias en la zona central, la estación se encuentra “cerrada y sin detención de trenes”.

La situación fue informada alrededor de las 19:00 horas, cuando se reportó que los trenes con dirección a San Pablo no realizarían detención en Escuela Militar.

Sin embargo, debido a las lluvias continuas, Metro decidió cerrar la estación hasta nuevo aviso.

Usuarios en redes sociales han compartido registros de uno de los cuatro accesos a Escuela Militar completamente inundado.

Actualmente, esta es la única estación de la red que ha sufrido inconvenientes por el sistema frontal.

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