Sistema frontal provoca gran socavón en sector residencial de Reñaca Alto

El sistema frontal que ha causado lluvias y fuertes vientos en la Región de Valparaíso provocó la formación de un socavón en Reñaca Alto durante este viernes.

En específico, el socavón se formó en la calle Calfquén del sector residencial Los Pinos, según consignó TVN. A raíz de esto, los condominios aledaños quedaron bloqueados, impidiendo la entrada y salida de los residentes.

De acuerdo con la información preliminar, este tendría una profundidad de alrededor de 3,5 metros y 10 metros de ancho.

Una de las vecinas del lugar contó que el socavón empezó a formarse durante la tarde del jueves con la llegada de la lluvia.

“Pero hoy en la mañana se pegó la gran crecida, tipo 9 o 10 de la mañana. De a poco”, señaló al medio antes citado.

Agregó que “esto pasa todos los años, no es novedad. Nosotros, constantemente, junto con vecinos del condominio, estamos rellenando con sacos de gravilla y hemos puesto mallas con bolones para poder asegurarnos la salida en auto”.

Sin embargo, enfatizó que “nunca se había visto un socavón de esta magnitud. Si se forman socavones en los que se han caído autos y todo eso, pero de este tamaño no”.