Radio CNN

Sistema frontal: El detalle del estado de las rutas en la Región Metropolitana

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A esta hora, continúan las intensas precipitaciones en la Región Metropolitana, lo que ha provocado modificaciones, cierres y tramos con acumulación de agua.

Según informó Transporte Informa, en el sector de San Gabriel, en el Cajón del Maipo, se ha registrado acumulación de nieve; además, se reportó el cierre de la estación intermodal de La Cisterna, calles anegadas en la comuna de Quilicura y diversos tramos con acumulación de agua en Camino Melipilla.

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