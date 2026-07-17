Sistema frontal: El detalle del estado de las rutas en la Región Metropolitana

A esta hora, continúan las intensas precipitaciones en la Región Metropolitana, lo que ha provocado modificaciones, cierres y tramos con acumulación de agua.
Según informó Transporte Informa, en el sector de San Gabriel, en el Cajón del Maipo, se ha registrado acumulación de nieve; además, se reportó el cierre de la estación intermodal de La Cisterna, calles anegadas en la comuna de Quilicura y diversos tramos con acumulación de agua en Camino Melipilla.
ALTA PRECAUCIÓN (19:45) por acumulación de agua en cruce de Camino Tiltil-Polpaico, sector paso nivel ferroviario, por aumento del caudal de Estero Tiltil. Recomendamos no transitar hacia este punto #Tiltil pic.twitter.com/ZvagNRH6tE
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026
PRECAUCIÓN (19:38) por acumulación de nieve en sector San Gabriel/Cajón del Maipo. Recomendamos a quienes transitan por Camino El Volcán hacia sector cordillerano de #SanJosédeMaipo, hacerlo dentro de lo estrictamente necesario y evitar desplazamientos de caracter turístico pic.twitter.com/mISpqobub9
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026
ATENCIÓN (19:31) pasajeros de servicios @Red_Movilidad que abordan en Intermodal #LaCisterna https://t.co/yp3r7T3iwQ
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026
⚠️16:55 h. ATENCIÓN⚠️
Por calles anegadas San Luis y Avenida Manuel Antonio Matta @muniquilicura servicios RED cambian de ruta:
🚍304 – 308 – 314 – B11 – B12 – B12c.
Ocupan las vías de: Av. San Enrique y Av. Lo Marcoleta.
📲Conoce si tu servicio presenta desvío en la APP… pic.twitter.com/DHnxdyGaol
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 17, 2026
Actualización (19:25). Camino Melipilla presenta varios tramos con acumulación de agua entre sector Av. Lo Espejo y Padre Hurtado. En la imagen, situación de Camino Melipilla con Tres Poniente, a un costado del Canal Santa Marta. Precaución #Maipú pic.twitter.com/0B1FLO4HoW
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026
Ahora (19:13) varios tramos de Av. Irarrázaval entre sector Bustamante y Diagonal Oriente presentan acumulación de agua. En la imagen situación de Av. Irarrázaval/Av. Manuel Montt en #Ñuñoa. Precaución pic.twitter.com/e9HlZatG1k
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 17, 2026
[ℹ️ INFORMAMOS] Cerrado Paso Fronterizo Los Libertadores para todo tipo de vehículos, debido a condiciones climáticas adversas. Más información en @UPFronterizos y @CFLosLibertador #VíasChile Avance con precaución.
— Ruta Libertadores (@autopista57) July 17, 2026
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