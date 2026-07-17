Región de Coquimbo: Senapred activa alerta SAE y ordena evacuar sectores de la comuna de Canela por desborde de estero

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este viernes evacuar sectores de la comuna de Canela, en la Región del Coquimbo, debido al desborde del Estero Canela.
Para reforzar la evacuación en terreno, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), por lo que envió un mensaje a los teléfonos celulares de las personas que se encuentran en el área.
A través de sus redes sociales, Senapred informó: “¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Canela #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a dicho curso de agua en la comuna de #Canela, Región de Coquimbo”, explicando que “para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó mensajería #SAE”.
Junto con ello, el organismo llamó a seguir las instrucciones de las autoridades y los equipos de emergencia. “RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, señaló.
🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Canela #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a dicho curso de agua en la comuna de #Canela, Región de Coquimbo.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/6PBpJQaAzU
— SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026
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