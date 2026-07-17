Balance de Valparaíso por sistema frontal: Es la región con más cortes de luz y Gobierno evalúa extender decreto de emergencia

La ministra de Energía, Ximena Rincón, realizó un balance de la emergencia que se vive en la Región de Valparaíso por el intenso sistema frontal.

En conversación con Hoy es Noticia, la secretaria de Estado confirmó que la región más afectada actualmente es la de Valparaíso.

“Hasta hace un rato atrás había 165.000 clientes sin suministro. Las comunas más afectadas son: Quilpué, con 22.000 clientes sin suministro eléctrico; Valparaíso, con 22.000; y después bajamos a la comuna de Viña del Mar, con 14.000“, explicó.

En esa línea, detalló que “las condiciones tienen que ver con el exceso de lluvia y el socavamiento del terreno. Eso hace que se provoque erosión en los cerros y mucho desprendimiento de tierra (…); las entradas de agua y los socavones obviamente superan cualquier imagen que hubiésemos visto en el pasado”.

Respecto a la reposición de energía en la zona, señaló que en la mañana se reunió con un comité de crisis, “donde están todas las empresas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles —que es la que va recabando los antecedentes—, el Ministerio, el Coordinador Eléctrico y la Comisión Nacional de Energía, y se están haciendo todos los esfuerzos para reponer la luz en todos los sectores”.

No descarta extender estado de emergencia en la región

La titular de Energía no descartó extender el estado de emergencia en la Región de Valparaíso.

Precisó que “ya estamos haciendo el requerimiento, estamos en este minuto atendiendo la emergencia. Lo que nos pide el gobernador de la Región de Valparaíso es que se extienda del 21 al 24 de julio, porque viene un segundo frente de mal tiempo”.

Añadió que “tenemos algunos días para poder resolver eso, pero nos vamos a hacer cargo de la petición que él nos hizo, como también de la solicitud de revisar la situación de los estudiantes, porque esto no termina hoy. El lunes debiéramos continuar con este frente de mal tiempo”.

Revisa la entrevista completa