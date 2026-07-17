China rechaza las acusaciones de Trump sobre injerencia electoral

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó las afirmaciones del presidente Donald Trump de que China ha intentado influir en las elecciones estadounidenses, y pidió a Washington que actúe de manera “propicia para las relaciones entre China y Estados Unidos”.

“Las acusaciones de Estados Unidos carecen de fundamento fáctico”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, al ser preguntado por estas afirmaciones durante una rueda de prensa habitual este viernes.

“China se adhiere al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. No tenemos ningún interés en interferir en las elecciones estadounidenses y nunca lo hemos hecho”, afirmó Lin.

El jueves, en un discurso en horario de máxima audiencia, Trump afirmó que China había intentado interferir en las elecciones estadounidenses y había obtenido ilegalmente datos de decenas de millones de votantes.

La Embajada de China en Estados Unidos ya había refutado dicha afirmación: “Las elecciones estadounidenses son un asunto interno de Estados Unidos. Su resultado depende de los votos del pueblo estadounidense”.

Lin también criticó a Estados Unidos y aludió al impacto negativo que estas afirmaciones tendrían en los vínculos entre ambos países.

Señaló que para la comunidad internacional estaba claro qué país había “interferido arbitrariamente en los asuntos internos de otros países”, en una clara alusión a Estados Unidos.

“Instamos a Estados Unidos a reflexionar sobre su propio comportamiento, a dejar de vilipendiar injustificadamente a China… y a actuar de manera más propicia para las relaciones entre China y Estados Unidos”, declaró Lin.

Beijing ha negado reiteradamente acusaciones anteriores de injerencia electoral e interferencia política formuladas por diversas naciones occidentales —incluidas Australia, Canadá y el Reino Unido, además de Estados Unidos—.