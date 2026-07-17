Carabineros heridos en Lo Espejo están fuera de riesgo vital: Ministro Arrau visitó a los funcionarios

Este viernes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se trasladó hasta el Hospital de Carabineros para visitar a los dos uniformados que fueron baleados en la comuna de Lo Espejo durante esta jornada.
Al recinto hospitalario también llegó el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien informó sobre el estado de salud de los funcionarios policiales: “Afortunadamente, no están en riesgo vital, pero son situaciones graves”.
Por su parte, el titular de Seguridad destacó la labor que cumplen los carabineros.
“Ellos están protegiéndonos, salen a la calle donde nadie más quiere ir, enfrentan estas situaciones que nadie quisiera enfrentar y están ahí, haciendo su trabajo. Por tanto, tenemos que hablar de los derechos de estos carabineros y de los derechos, precisamente, de las víctimas. Es por eso que el llamado a todo el mundo político y a toda la sociedad es hacer este cambio cultural, este cambio de opinión, en apoyo irrestricto a nuestras policías. Siempre”, remarcó.
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