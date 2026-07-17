Crecida del río Maipo obliga a evacuar campamento en Melipilla: Cerca de 100 familias y 30 niños deben dejar sus hogares

Durante la tarde de este viernes, se realizó el desalojo preventivo de un campamento ubicado cerca de la ribera del río Maipo, en la comuna de Melipilla, ante el crecimiento de su caudal.

El delegado Presidencial Provincial de Melipilla, Gastón Libuy, explicó que están “recorriendo las casas puerta a puerta y, hasta el momento, hemos podido rescatar a alrededor de 50 personas, quienes ya están en un bus para ser trasladadas a algún albergue municipal”.

Asimismo, señaló que el operativo se está realizando mediante un trabajo colaborativo entre funcionarios de la Municipalidad de Melipilla y Carabineros de la 24ª Comisaría.

Cerca de 100 familias viven en el campamento ubicado a orillas del río Maipo, donde residen alrededor de 30 niños. El operativo consideró la evacuación tanto de familias como de mascotas de la zona.

Por su parte, la alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate, informó sobre los albergues en los que podrán quedarse las familias evacuadas: “Tenemos dispuesto un albergue completo en el Colegio Gabriela Mistral, que cuenta incluso con aire acondicionado y camas nuevas, para que tengan un lugar limpio y seco (…); además, tenemos otro albergue en otro sector de la comuna”.

En esa línea, precisó que existen otras alertas en la zona por riesgo de desbordamientos de esteros. “No solamente tenemos riesgo aquí, también tenemos riesgo en el estero Puangue, en el estero Peralillo y en el estero Pomaire, y nos importa especialmente evacuar a las familias”, afirmó.

Añadió que están “ad portas de evacuar el canal de Pomaire. Somos una zona agrícola, tenemos canales, ramales, el río, y efectivamente nos ha tratado muy mal el sistema frontal. Hasta hace unas horas, llevábamos más de 160 milímetros caídos en 24 horas; no hay ninguna ciudad que lo soporte”.

Cerró diciendo que, “afortunadamente, la gente ha tomado conciencia y ha entendido. Además, tratamos de decirles que se pueden ir con sus mascotas, que tenemos un albergue de perritos. Estamos tratando de hacer esto lo menos traumático posible, y nos ha resultado. Tenemos ya como un bus y medio lleno; hay mucha gente que se ha ido en sus autos particulares, y yo espero que en los otros lugares también sea lo mismo”.