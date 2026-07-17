Valparaíso: Senapred ordena evacuar sectores de La Cruz, Quilpué, Nogales y Valparaíso por aluvión y desborde de esteros

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este viernes evacuar cuatro comunas de la Región de Valparaíso por aluvión y desborde de esteros.

El organismo activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para agilizar la evacuación en las zonas afectadas por el intenso sistema frontal.

Desde Senapred recordaron que es crucial “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

Además, recalcaron que es importante considerar las necesidades de las mascotas de cada vivienda en la zona.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

En concreto, son cuatro las comunas afectadas en las que se ordenó evacuación inmediata:

Comuna de La Cruz: sector Condominio La Hacienda por aluvión.

Comuna de Quilpué: sectores de la ribera Belloto Norte, Infante y El Sol por desborde del estero Quilpué.

Comuna de Valparaíso: sector Otaegui por desborde del estero El Sauce.

Comuna de Nogales: sectores cercanos al estero El Garretón por desborde.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Quilpué #SENAPRED solicita evacuar sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol en la comuna de #Quilpué, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/n77Ug5nWh1 — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por aluvión #SENAPRED solicita evacuar sector Condominio La Hacienda, en la comuna de #LaCruz, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA actuar… pic.twitter.com/1RLWaEZrER — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero El Sauce #SENAPRED solicita evacuar sector Otaegui en la comuna de #Valparaíso, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA… pic.twitter.com/73CLNB0XwQ — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026