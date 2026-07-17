Gobernador de Valparaíso entrega balance del sistema frontal: “Somos la región con la mayor cantidad de familias afectadas” por los cortes de luz

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en conversación con Hoy Es Noticia, realizó un balance de cara a las fuertes lluvias que han afectado a la zona durante esta jornada.

Mundaca dijo que hubo un Cogrid con diversas autoridades, en donde se pudieron detallar las cifras de personas afectadas, situaciones de emergencia y otros casos puntuales.

“Hasta el minuto tenemos 64 personas albergadas y tres lesionadas producto de la reparación de techumbres. También tenemos alrededor de 500 personas aisladas. El suministro eléctrico hoy día tiene una afectación máxima de 163.705 hogares. Esta es una información dinámica porque va cambiando hora a hora, pero somos la región con la mayor cantidad de familias afectadas a nivel nacional“, sostuvo Mundaca.

Además, detalló que hay afectaciones en distintos recintos hospitalarios de la región; concretamente, en el Hospital Carlos Van Buren hay filtraciones de agua que están afectando a camas pediátricas y al servicio de oncología (que se encuentra con atención suspendida). Otro caso es el Hospital Eduardo Pereira, que tiene dificultades con deslizamientos de tierra; además, se incluye el Hospital San Camilo, en el cual el patio de ambulancias se inundó.

Incluso, esta tarde se alertó de la crecida de los caudales del estero Marga Marga, importante curso de agua de Viña del Mar y de la región, por lo cual se emitió una alerta SAE por Senapred recomendando no acercarse al lugar por un posible desborde de este.

“Le hemos dicho al presidente que el 5% debería quedar íntegramente en las regiones”

Esta mañana, el presidente José Antonio Kast adelantó el uso del 2% constitucional para enfrentar las consecuencias del intenso sistema frontal que afecta a varias zonas del país.

“Le hemos dicho al mandatario que el 5% debería quedar íntegramente en las regiones debido a las demandas actuales. Se tomó la decisión de que el 2% de emergencia se administre desde la región según sus necesidades. Las iniciativas se levantan desde el Cogrid en coordinación con Senapred y la Subsecretaría del Interior”, sostuvo Mundaca.

El gobernador explicó que destinaron $10 millones para retirar la pasarela Balmaceda en Yolanda, que estaba en mal estado.

Además, añadió que “los recursos son finitos; en el caso de Valparaíso ascienden a unos $2.000 millones para todo el año, por lo que debemos usarlos de forma racional y colocando la centralidad en el bienestar de las personas”.

Posible extensión de clases

La ministra de Energía, Ximena Rincón, actuará como ministra de enlace en la región para ayudar a coordinar ayudas y facilitar las comunicaciones entre el gobernador y el gobierno central.

Entre las recomendaciones, le pidió evaluar la extensión de suspensión de clases en la región, dada la emergencia climática. No obstante, “necesitamos que Junaeb siga entregando comida a los niños, eso es de sentido común”, añadió el gobernador.

#HoyEsNoticiaCNN | Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, realiza balance por temporal: “Le solicitamos a la ministra Rincón que el decreto de emergencia se pudiera extender, porque las proyecciones indican que las lluvias se extenderían hasta el viernes de la próxima semana”… pic.twitter.com/zFqQb3Onhg — CNN Chile (@CNNChile) July 17, 2026

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