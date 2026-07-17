¿Qué pasa si falto al trabajo por las lluvias? La DT aclara si hay descuentos o despidos por el sistema frontal

El sistema frontal que azota a varias regiones del país ya ha provocado anegamientos e inundaciones. Desde el gobierno han desplegado medidas de seguridad frente a las intensas lluvias que podrían impedir que las personas lleguen a su lugar de trabajo.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, rescató que “es fundamental que en estas circunstancias actuemos con responsabilidad, que nos cuidemos en el tema del trabajo”. “Es importante que empleadores y trabajadores tomen como primera decisión el cuidado personal y la integridad de las personas”, agregó.

¿Pueden descontarme o despedirme?

Respecto de quienes no puedan concurrir a sus lugares de trabajo debido a interrupción del transporte, corte de caminos u otras consecuencias provocadas por el sistema frontal, desde la DT afirmaron que “si el temporal le impide llegar a su trabajo y lo justifica, eso no puede terminar en un despido ni en un descuento sobre sus remuneraciones“.

Asimismo, el Director Nacional del Trabajo, David Oddó, añadió que “primero hay que resguardar la seguridad de las personas. Por lo tanto, si existe un riesgo, deberán adoptarse las medidas que correspondan y eso incluye la suspensión de las labores cuando sea necesario. Luego, cuando las condiciones lo permitan, las actividades se pueden retomar“.

El ministro Rau expresó que “la legislación es bien clara, no se pueden hacer descuentos ni desvinculaciones por no poder llegar al lugar del trabajo. Lo más importante es que nos cuidemos”.

Canal para denuncias ante incumplimientos

Desde la cartera del Trabajo enfatizaron que “va a acompañar y a fiscalizar para que derechos y deberes se respeten”; por ello se habilitó un canal de denuncias para incumplimientos laborales derivados de la contingencia, que se puede realizar a través de un correo electrónico dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl.

En el caso de realizarse consultas laborales, se pueden realizar a través del sitio web de la Dirección del Trabajo www.dt.gob.cl o llamar al 600 450 4000.