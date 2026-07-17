Algunos bordean los $30 millones: ¿Cuánto cuestan las entradas de la final del Mundial 2026?

De acuerdo a un informe del medio Forbes, la final del Mundial de Fútbol 2026 será oficialmente la más cara en la historia, en comparación con cualquier otro espectáculo deportivo.
¿Cuánto cuestan las entradas?
De acuerdo a los datos, las entradas más económicas en la plataforma oficial de reventa de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), las que corresponden a la Categoría 2, rondan los US$7.380, es decir, casi $7 millones.
Sin embargo, en TickPick, una de las plataformas de reventa estadounidenses, el precio medio para las entradas alcanza los US$11.327, casi $11 millones.
Incluso, los valores pueden subir más si la experiencia es más personalizada, ya que la plataforma de la FIFA ofrece entradas premium y otros paquetes, los que pueden alcanzar entre US$19.000 ($17,6 millones) y US$32.000 (29,8 millones), los cuales incluyen otros servicios, como gastronomía, bebidas y acceso a áreas exclusivas.
Los paquetes VIP
En la cabecera de la lista, aparece un pack comercializado por el Knightsbridge Circle, uno de los clubes de ultralujo más exclusivos del mundo, que opera únicamente mediante invitación y atiende a personas que tengan un patrimonio exclusivo de más de 100 millones de dólares.
El organismo ofrece paquetes con un precio que alcanza los US$4 millones, es decir, más de 3.700 millones.
La experiencia incluye seis asientos en primera fila, acceso a la cancha de juego durante la premiación y encuentros con leyendas de la FIFA.
¿Cuándo y dónde es la final?
- La final entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a las 15:00 horas de Chile.
- El encuentro será en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).
- La final podrá verse por televisión abierta a través de la señal de Chilevisión, así como también en su sitio web oficial.
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