Lluvias: Delegado de la RM no descarta extender la suspensión de clases “según cómo vayan evolucionando los acontecimientos”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, declaró esta mañana que entre este viernes y el sábado se estará evaluando una posible extensión de la suspensión de clases en la RM, según cómo evolucione el sistema frontal que ha estado enfrentando la zona.

Codina dijo que hasta el mediodía la región ha acumulado alrededor de 40 mm, en base a las estimaciones que realiza Senapred, según informó a Radio Universo.

A esto se suma un nuevo pulso de precipitaciones que debería llegar en el transcurso de la tarde; de esa forma, hoy se transformaría en la “mayor cantidad de precipitaciones en 24 horas en lo que tenemos estimado para este sistema frontal“, según el delegado.

Además, sostuvo que durante la noche se debería enfrentar una situación más compleja, debido a que se espera una concentración mayor de precipitaciones.

Respecto a extender la suspensión de clases en la región, Codina aseguró que “hasta el momento, lo único confirmado es lo de hoy día. Yo creo que vamos a estar en condiciones de poder extender o no la medida según cómo vayan evolucionando los acontecimientos de las próximas horas“.

Cabe recordar que el Ministerio de Educación suspendió las clases de manera preventiva entre las regiones de Atacama y La Araucanía.