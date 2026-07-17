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Por alerta de crecida: Senapred ordena evitar la ribera del estero Marga Marga en Viña del Mar

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este viernes evitar el sector de la ribera del estero Marga Marga en la comuna de Viña del Mar a causa del sistema frontal.

Con el fin de agilizar la prevención, el servicio activó el sistema de mensajes SAE para los vecinos del sector.

El sistema frontal en la zona central causó un aumento crítico en el caudal del estero Marga Marga debido a las lluvias persistentes. Cabe recordar que el estero está ubicado en paralelo a las avenidas Marina y 1 Norte, ejes clave de la comuna que conectan el centro con el resto de la ciudad.

A esto se suma que la Región de Valparaíso es la más afectada actualmente por los cortes de luz en el país, con un total de 164.407 clientes sin suministro eléctrico, según el balance más reciente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

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