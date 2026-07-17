PDG anuncia nueva Directiva Nacional: Franco Parisi continúa en la primera línea del partido como secretario general

La Directiva Nacional del Partido de la Gente (PDG) dio a conocer los nuevos lineamientos que definió para el funcionamiento de la colectividad.

En ese contexto, informó que realizó modificaciones en la estructura de la Directiva Nacional, la que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta Nacional: Denisse Catalán.

Secretario General: Franco Parisi.

Vicepresidente: Esteban Quiroga.

Además, la colectividad señaló que solicitó una reunión con el Servicio Electoral (Servel) y enfatizó que el PDG “ha trabajado arduamente para avanzar en las observaciones formuladas al balance correspondiente al año 2023 y continuará desarrollando las acciones necesarias para subsanarlas”.

Según publicó La Segunda, el organismo evalúa una denuncia en contra del PDG, además de una eventual disolución del partido debido a gastos no acreditados en sus balances.

Cabe recordar que, hace algunos días, el PDG informó, a través de una declaración pública, la salida de Rodrigo Vattuone de la presidencia del partido por “motivos estrictamente personales”.

“Comprendemos y respetamos profundamente las razones de índole privada que han motivado esta difícil decisión, valorando la transparencia con la que ha actuado frente a esta dirigencia”, señaló el documento.