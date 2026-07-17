Aviso de tormentas eléctricas en la zona central: Revisa cuáles son las cuatro regiones y sectores afectados según la DMC

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas en cuatro regiones de la zona central del país.
El aviso rige desde la tarde de este viernes 17 de julio hasta la madrugada del sábado 18 de julio.
Según detalló la DMC, las zonas incluidas en el aviso son:
- Región de Coquimbo: litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Región de Valparaíso: litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Región Metropolitana: cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de O’Higgins: litoral, cordillera de la costa y valle.
En paralelo, la entidad también levantó una alerta por viento moderado a fuerte en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
Revisa el detalle de la intensidad estimada del viento en las zonas afectadas:
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