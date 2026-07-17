Aguas Andinas monitorea los ríos Maipo y Mapocho por intensas lluvias: “No se han registrado episodios de turbiedad”

La empresa Aguas Andinas entregó un reporte sobre la situación de los ríos Maipo y Mapocho ante el sistema frontal que afecta al país.

En ese contexto, el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, informó que, pese a las intensas precipitaciones que se han registrado en la zona centro-sur, “nuestra infraestructura funciona con absoluta normalidad. Nuestras plantas de producción de agua potable se encuentran operando al 100% de su capacidad, al igual que nuestros sistemas de respaldo y de reservas estratégicas para hacer frente a emergencias”.

Asimismo, agregó que la empresa se encuentra monitoreando de manera permanente el estado de la cuenca y de los ríos Maipo y Mapocho, que abastecen de agua potable a la Región Metropolitana. Por el momento, “no se han registrado episodios de turbiedad que alteren la producción de agua potable”.

Además, explicó que la empresa ejecuta cada año planes preventivos y labores de limpieza en la red de alcantarillado, la cual se extiende por más de 11 mil kilómetros y es fundamental para la recolección de aguas residuales y su posterior tratamiento en las biofactorías La Farfana y Mapocho-Trebal.

“Hasta la fecha hemos retirado más de dos mil toneladas de basura de la red de alcantarillado de manera preventiva y planificada. Pese a ello, y dado que la ciudad ha recibido volúmenes inusuales de precipitaciones, hemos presentado incidencias y rebases en nuestra red, debido a que esta no ha sido diseñada ni construida para recolectar ni transportar aguas lluvias. Por lo tanto, la inexistencia de infraestructura para la recolección de aguas lluvias en diversos puntos de la ciudad termina impactando directamente en nuestra red de recolección de aguas servidas”, informó.

Finalmente, la empresa instó a la ciudadanía a no abrir las tapas del alcantarillado en las calles, ya que ello podría provocar accidentes y contribuir a la saturación de la red durante las intensas precipitaciones.