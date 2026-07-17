“Esto fue mucho más fuerte que el tsunami del 2010”: Alcalde de Penco sobre las marejadas que golpearon la comuna

La llegada de los sistemas frontales al país ha afectado distintas zonas, en particular de la zona sur; siendo Penco, comuna de la Región del Biobío, una de las más golpeadas producto de una marejada en el sector de Cerro Verde Bajo.

En diálogo con CNN Chile Radio, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, se refirió a los desastres provocados por la marejada y por el sistema frontal en la comuna. “Tenemos más de 80 viviendas con afectación y 12 viviendas con pérdida total“, declaró.

“E sto fue mucho más fuerte que el tsunami del 2010″

La autoridad afirmó que “lo que hubo acá en Cerro Rodríguez fue un aumento de marea; se recogió, pero esto partió ayer a las 9:30 de la mañana y no paró hasta las 14:30 de la tarde, realmente una pesadilla. (…) Lo que nosotros sentíamos en la cara era el agua salada, el mar”.

El alcalde Vera explicó que “las casas deben tener siete u ocho metros de altura; las olas llegaron en un momento a la altura de un poste, entre ocho, nueve, diez metros, con mucha fuerza, lo que generó un destrozo importante”. Además, destacó los daños que recibió el Puente Melón, declarando que “lo más probable es que haya que demolerlo, poner un puente provisorio”.

La actividad pesquera fue una de las más afectadas, que es el principal trabajo de las familias en Penco, e informó la pérdida total de cuatro embarcaciones. Asimismo, expresó sobre las respuestas por parte del gobierno que espera recibir para la comuna: “Nosotros hoy día lo que esperamos son los subsidios de emergencia; ya lo hablé con el ministro Alvarado para que las personas puedan reconstruir”, y afirmó que “está la voluntad de poder gestionar un sustituto de emergencia igual como se hizo con los incendios”.

Reconstrucción de Penco

Respecto de lo que el presidente Kast destacó como el “2% constitucional” para enfrentar este tipo de emergencia, la autoridad respondió que “esos recursos tienen que ir a un bono directo a las familias para que reconstruyan sus viviendas; tenemos que sacar de este lugar con sustituto de riesgo a 12 familias que están en riesgo vital”.

También mencionó que es necesaria la entrega de “un subsidio que les permita postular a los pescadores para reparar sus embarcaciones y aquellos que tienen pérdida total pueden adquirirla”.

La autoridad concluyó que el desafío ahora es reconstruir una vez más, después de los incendios que habían afectado a la localidad.