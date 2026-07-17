Más de 370 mil clientes sin luz por sistema frontal: Valparaíso lidera los cortes

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que hay más de 370.000 clientes sin suministro eléctrico en el país a causa del sistema frontal.

El reporte, actualizado hasta las 15:25 horas, contabiliza un total de 379.162 clientes sin luz. De ellos, la mayoría se concentra en las regiones de Valparaíso, La Araucanía, Metropolitana, Los Lagos y Coquimbo.

Revisa el detalle de los usuarios afectados en las zonas con mayores cortes:

Región de Valparaíso: 161.172

Región de La Araucanía: 80.587

Región Metropolitana: 31.926

Región de Los Lagos: 24.052

Región de Coquimbo: 18.711

En el caso de la Región de Valparaíso, las comunas más afectadas son Quilpué, con 21.664 clientes sin luz; Valparaíso, con 20.377; Viña del Mar, con 13.056; y Quillota, con 10.560.

En la Región Metropolitana, las comunas que reportan más cortes de luz son Lo Barnechea (7.200), Las Condes (3.340), Puente Alto (2.700) y Tiltil (1.866).

Desde el Gobierno entregaron a través de redes sociales una serie de recomendaciones en caso de cortes de luz, tales como desconectar artefactos electrónicos, evitar abrir el refrigerador seguido y utilizar linternas en lugar de velas.