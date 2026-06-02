Clientes reportaron cuentas en cero: Banco Estado informa que trabaja con la “máxima prioridad” para solucionar el problema

A través de redes sociales, clientes reportaron una falla en sus cuentas de CuentaRut y otras de Banco Estado.

En concreto, sus cuentas aparecían sin saldo, a pesar de tener dinero.

La situación, incluso, fue informada por el senador Juan Luis Castro, quien señaló que el subgerente regional de O’Higgins de la entidad bancaria le señaló que “están trabajando para resolver el problema. He solicitado que esta situación se solucione lo antes posible”.

Desde tempranas horas he recibido mensajes de vecinos de la región que alertan sobre problemas en la visualización de sus #saldos en cuentas de #BancoEstado. Ya me comuniqué con el subgerente regional de O’Higgins, quien me informó que están trabajando para resolver el problema.… — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) June 2, 2026

Desde Banco Estado emitieron un comunicado aclarando la situación.

“Estamos recibiendo consultas por diferencias percibidas en los saldos de las cuentas. Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación”, dijeron.

Junto con ello, lamentaron los inconvenientes y señalaron que continuarán entregando información durante la jornada respecto a cómo evoluciona este problema.