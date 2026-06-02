Frankie Muniz sorprende a los fans chilenos con saludo previo a Comic Con 2026

El actor estadounidense, mundialmente conocido por su papel protagónico en Malcolm in the Middle, envió un mensaje especial a los chilenos en la antesala de su visita a Comic Con Chile 2026, que celebra sus 15 años los días 3, 4 y 5 de julio en Espacio Riesco.
A través de un video, Frankie Muniz saludó a los seguidores chilenos y los invitó a ser parte de la próxima edición de Comic Con Chile, instancia en la que participará como uno de los invitados internacionales estelares de la celebración aniversario del evento.
Desde la organización adelantaron que en los próximos días se anunciarán nuevas sorpresas para una edición histórica que conmemora los 15 años de Comic Con Chile.
La entradas ya están a la venta.
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