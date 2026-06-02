Banco Santander compromete “total disposición” con la justicia tras captura de ejecutivo ligado al Tren de Aragua

Banco Santander emitió un comunicado tras el procedimiento de la PDI en una de sus oficinas por la detención de José Carlos Pérez Asencio, empleado de la firma acusado de cooperar con la organización criminal Tren de Aragua.

La empresa manifestó que “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente” y remarcó una “política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente”.

Asimismo, la entidad detalló que “en caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”.

Por razones de resguardo judicial, el banco sentenció: “Por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

El operativo -realizado entre la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI- desarticuló una red de 18 personas, donde Pérez Asencio operaba presuntamente como facilitador financiero.

Según la indagatoria del equipo ECOH, el imputado ejercía desde 2019 en Santander y, en paralelo, mantenía desde 2012 un puesto en el Banco de Venezuela. Dichas posiciones le habrían permitido utilizar la apertura de cuentas en Banco Falabella y Scotiabank para ingresar al sistema formal dinero ilícito obtenido mediante extorsiones entre 2022 y 2025.