Javiera Mena celebra 20 años de Esquemas Juveniles con concierto en el Movistar Arena: ¿Cuándo es la venta de entradas?

La cantante nacional Javiera Mena celebrará los 20 años de “Esquemas Juveniles” con un concierto en el Movistar Arena el próximo 9 de diciembre de 2026.

Se trata de su primer show en solitario en el recinto, donde Mena festejará junto a sus fanáticos y fanáticas uno de los discos que marcaron una época en la juventud chilena, con canciones como “Sol de invierno”, “Cámara lenta” o “Al siguiente nivel”.

“Hacer un Movistar Arena sola con Esquemas Juveniles se siente como cerrar un círculo hermoso y gigante. Cuando yo compuse esas canciones, mi universo era diminuto y todo nacía desde un teclado Casio. Pensar que ese minimalismo hoy nos va a llevar a un escenario tan grande como el Movistar es muy fuerte”, expresó la cantante.

Además, adelantó que la cita musical será un “viaje fluido”: “Vamos a pasar de mi pequeña pieza con mi computador a muchos universos diferentes, en donde exploraré desde la ternura de las baladas hasta la apertura de la electrónica. Mi carrera siempre ha sido transitar entre esos dos mundos: la melancolía y la pista de baile”.

Javiera Mena en el Movistar Arena: ¿Cuándo se venden las entradas?

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Punto Ticket.

Habrá una preventa exclusiva para afiliados de Caja Los Andes este jueves 4 de junio.

La venta general será el viernes 5 de junio.

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