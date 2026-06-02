Detienen a ejecutivo de Banco Santander acusado de colaborar con el Tren de Aragua: Tenía una red de lavado de dinero

La Policía de Investigaciones detuvo a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander acusado de colaborar con el Tren de Aragua.

Según información de Ciper, el ciudadano venezolano de 33 años es el primer empleado bancario arrestado en el país por nexos con el crimen organizado.

Según la indagatoria del equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana Sur, el sospechoso utilizó su conocimiento de la industria para introducir al mercado formal dinero ilícito proveniente de extorsiones entre 2022 y 2025, mediante la apertura de cuentas en Banco Falabella y Scotiabank.

La pesquisa penal se originó tras el quíntuple homicidio registrado en Lampa en julio de 2024. La evidencia obtenida en ese caso reveló una estructura financiera hasta entonces desconocida, donde Pérez Asencio operaba como facilitador de cuentas bancarias.

El imputado trabajaba en Santander desde 2019 y mantenía de forma paralela un cargo de especialista de crédito en el Banco de Venezuela desde 2012, herramientas que habrían permitido otorgar apariencia de legalidad a los fondos del grupo delictivo.

El operativo, que incluyó allanamientos de la PDI y Gendarmería en recintos penitenciarios, finalizó con 18 personas detenidas. Durante las diligencias se incautaron 15 millones de pesos en efectivo en el domicilio de una de las arrestadas y se congelaron más de 300 mil dólares en la plataforma Binance. Algunos de los miembros de esta red criminal ya cumplían prisión preventiva por causas previas.

Banco Santander reacciona a detención de ejecutivo

A través de un comunicado, Santander señaló que “Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”.

“El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, añadió.

Finalmente, Santander sostuvo que “por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.