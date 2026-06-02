Vial respalda registro de vándalos de Kast, pero advierte que “una incivilidad no puede desembocar en una sanción perpetua”

El senador independiente cercano al Partido Republicano, Cristián Vial, respaldó el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por el presidente José Antonio Kast, aunque advirtió que una incivilidad no debería derivar en una sanción perpetua.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario abordó una de las medidas planteadas por el mandatario durante su cuenta pública, iniciativa que busca establecer sanciones para quienes cometan daños contra bienes públicos o incurran en conductas calificadas como incivilidades.

“Yo creo que es un buen anuncio, yo creo que es un anuncio que le hace sentido a la ciudadanía”, sostuvo Vial.

¿Qué dijo Cristián Vial sobre el registro de vándalos?

El senador afirmó que la crisis de seguridad que enfrenta el país tiene distintas dimensiones: por un lado, delitos graves como homicidios, sicariato, secuestros y extorsiones; y por otro, conductas que, sin tener necesariamente la misma gravedad penal, deterioran la convivencia social.

“También tenemos incivilidades y esas incivilidades que han ido degradando la estructura social, nuestra forma de relacionarnos dentro de nuestro país”, señaló.

Según Vial, el proyecto anunciado por el Presidente apunta precisamente a ese segundo ámbito, con el objetivo de reforzar reglas de convivencia y sancionar daños al espacio público.

“Es una forma de que todos los chilenos entendamos que estamos dentro de un marco social, que hay reglas que respetar, hay normas que respetar”, planteó.

Consultado por la posibilidad de que las sanciones incluyan la pérdida de beneficios o derechos sociales, el senador sostuvo que la iniciativa deberá discutirse en detalle durante su tramitación legislativa.

“Esto, así como todas las medidas y las leyes, hay que perfeccionarlo. Esto tiene que presentarse, tiene que hacer sentido, tenemos que votar por supuesto la idea de legislar y después en particular”, afirmó.

La proporcionalidad de las sanciones

Durante la conversación, Vial fue consultado por si una sanción de este tipo debería ser permanente. Frente a ello, el senador descartó esa posibilidad para casos de incivilidades.

“No creo que una incivilidad pueda desembocar en una sanción perpetua, no lo veo así, pero eso es parte de la discusión y tenemos que generar el consenso necesario en torno a ello”, dijo.

El parlamentario sostuvo que la eventual sanción debe resguardar derechos, pero también enviar una señal a quienes dañan infraestructura pública.

“Hay que tener a la vista, por supuesto, los derechos de las personas, siempre resguardarlos”, afirmó.

Vial mencionó como ejemplos el rayado de patrimonio cultural, daños a museos, paraderos o agresiones a Carabineros. Sin embargo, también reconoció que esos hechos no tienen necesariamente la misma gravedad.

“Sin duda”, respondió al ser consultado por la diferencia entre quemar una micro, agredir a un carabinero o hacer un grafiti en la fachada de un edificio.

Aun así, insistió en que la norma debe tener una dimensión sancionatoria y educativa.

“La norma yo veo que lleva una carga educativa importante, para que los chilenos sepamos que esto también el mundo desarrollado ha avanzado mucho en esto, en el tema de las incivilidades”, señaló.

Críticas por eventual sesgo clasista

El senador también fue consultado por los reparos que han surgido frente a la iniciativa, entre ellos la posibilidad de que la pérdida de beneficios sociales afecte con mayor fuerza a personas de menores ingresos.

Vial descartó que el proyecto deba mirarse desde esa lógica y sostuvo que las reglas deben aplicarse a todos por igual.

“Aquí es para todos los chilenos, independiente de su condición social. Todas las personas ocupan sectores públicos, como son los paraderos o van a un museo, o todas las personas tienen que respetar a Carabineros”, afirmó.

El parlamentario agregó que no haría “una falsa relación de causalidad” entre pobreza, riqueza y sanción, aunque abrió la puerta a revisar fórmulas que hagan la norma más amplia durante el debate legislativo.

“Las personas tienen que responder ante la ley y ante la norma independiente de su nivel social o cultural”, sostuvo.

Respecto a las críticas que apuntan a que el registro podría funcionar como una respuesta preventiva ante un eventual nuevo estallido social, Vial dijo que el país “sufrió mucho en 2019” y que ningún sector debería querer repetir una situación similar.

“Esto debe mandar un mensaje, por supuesto, para que se inhiba quien quiera hacer eso, pero también para que se eduque esa persona, para que entienda que para vivir en sociedad uno tiene que respetar reglas”, cerró.