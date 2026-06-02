Se mantiene en duda el amistoso entre Chile y Congo: Autoridades españolas advierten con rechazar autorización del partido

En duda se encuentra la realización del partido entre Chile y la República Democrática del Congo, que se jugará el próximo martes 9 de junio en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en La Línea de Concepción, en la provincia de Cádiz (España).

La situación se debe al brote de ébola que afecta al país africano.

El alcalde del municipio de La Línea de Concepción, Juan Franco, confirmó que hasta la fecha no ha recibido respuesta por parte de las instituciones que entreguen las garantías sanitarias correspondientes.

La autoridad dijo que “a vista de la situación sanitaria que atraviesa la República Democrática del Congo, hemos pedido documentación al respecto que acredite que no hay ningún riesgo para la salud”.

“Estamos intentando estar en contacto con Sanidad Exterior, con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del Hospital de la Línea y con la entidad organizadora”, señaló, añadiendo que si no se reciben los documentos solicitados, se dictará “un decreto no autorizando la celebración del partido”.

Hasta ahora, Congo registra más de 670 casos de ébola, con 160 muertes sospechosas por el brote.