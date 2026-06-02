Nuevo ajuste en Seguridad: Arrau remueve a sus dos subsecretarios antes de exponer plan ante el Congreso

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, pidió la renuncia a los dos subsecretarios de su cartera, en medio del reordenamiento interno del ministerio tras el ajuste de gabinete.

Según informó La Tercera, la decisión fue comunicada durante la mañana de este martes a Andrés Jouannet, subsecretario de Seguridad, y a Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito.

El movimiento ocurre a pocos días de la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y ad portas de que Arrau presente el plan de seguridad del Gobierno ante el Congreso Nacional.

Arrau busca instalar su sello en Seguridad

De acuerdo con el citado medio, Arrau venía evaluando la decisión desde hace varios días, luego de iniciar una revisión de las distintas áreas del ministerio tras asumir la conducción de la cartera.

El cambio apunta a marcar una nueva etapa en el Ministerio de Seguridad, una de las áreas más sensibles para el Gobierno y que tuvo un lugar central en la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

La salida de los subsecretarios se produce en una semana clave para el Ejecutivo, ya que Arrau tiene previsto exponer la estrategia de seguridad ante el Senado y posteriormente ante la Cámara de Diputadas y Diputados.

Agenda recargada y contactos con exautoridades

Durante los últimos días, el ministro ha sostenido una intensa agenda de trabajo, con visitas a recintos policiales y cárceles, además de reuniones con autoridades policiales, políticas y exautoridades vinculadas al área de seguridad.

Entre los nombres con los que ha mantenido contacto figuran el exministro Luis Cordero y el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe, quienes podrían ser incorporados a un consejo consultivo que el ministro anunciaría próximamente.