CyberDay 2026: Hasta cuándo duran las ofertas y qué debes saber antes de comprar

El CyberDay 2026 ya comenzó en Chile, con cientos de marcas participantes y ofertas disponibles en distintos rubros, como tecnología, moda, viajes, hogar, deportes y servicios.

El evento es organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago y reúne descuentos por tiempo limitado en tiendas y plataformas oficiales.

Como cada año, la recomendación para los consumidores es revisar bien las condiciones de compra, los plazos de despacho, las garantías y los medios de pago antes de concretar una transacción.

¿Hasta cuándo duran las ofertas del CyberDay 2026?

El CyberDay 2026 se desarrolla entre el lunes 1 de junio a las 00:00 horas y el miércoles 3 de junio a las 23:59 horas.

Durante esos tres días, las marcas participantes ofrecerán promociones y descuentos exclusivos en sus sitios web.

De todas formas, algunas empresas podrían extender ciertas ofertas después del cierre oficial del evento, dependiendo de sus propias campañas comerciales.

Consejos para comprar de forma segura

La organización recomienda realizar compras únicamente en sitios oficiales o verificados de las marcas participantes.

También es importante revisar que la dirección web comience con “https://”, especialmente antes de ingresar datos personales o información bancaria.

Los medios de pago disponibles dependerán de cada tienda, aunque habitualmente se aceptan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de casas comerciales y transferencias bancarias.

Para compras de montos altos, se sugiere utilizar tarjetas virtuales o pasarelas de pago formales, con el fin de reducir riesgos asociados a fraudes digitales.

Qué revisar antes de comprar

Cada empresa participante es responsable de los productos y servicios que ofrece durante el CyberDay, incluyendo condiciones de despacho, cambios, devoluciones, garantías y atención al cliente.

Por eso, antes de pagar, es recomendable comparar precios, revisar el costo final con despacho incluido y guardar comprobantes de compra, boletas y correos de confirmación.

En caso de reclamos o dudas posteriores, el consumidor debe contactar directamente al servicio al cliente de la empresa donde realizó la compra.