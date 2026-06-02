Cámara de Diputados discutirá proyecto de Escuelas Protegidas tras modificaciones del Senado

Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá el proyecto de Escuelas Protegidas, para revisar las modificaciones realizadas en el Senado.

La iniciativa establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

“Para resguardar la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento”, indica el texto.

Entre los aspectos respaldados por el Senado se encuentra el artículo que permite la revisión de mochilas a escolares.

Sobre ello, desde el Senado se recalcó que se “deberá evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados y deberá realizarse en lugares especialmente designados. Queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal y de vestimentas”.

Ayer lunes, el presidente José Antonio Kast habló sobre el plan de Escuelas Protegidas en su Cuenta Pública. “Se desatendió el aprendizaje y se debilitaron valores esenciales como el respeto, el orden y la disciplina. La violencia ganó terreno en nuestras escuelas”.

En ese sentido, recordó el homicidio de una inspectora en un colegio en Calama, tras sufrir un ataque con arma blanca por parte de un alumno.

“Este año, en Calama, la inspectora María Victoria Reyes fue la víctima fatal del ataque de un estudiante armado. Por eso ingresamos al Congreso el proyecto Escuelas Protegidas, para que los establecimientos puedan prevenir y enfrentar la violencia. Agradezco que ambas cámaras hayan aprobado la idea de legislar, y espero que pronto sea ley de la República“, dijo.