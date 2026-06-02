Meteorología emite aviso por precipitaciones en el Biobío: ¿Cuándo lloverá?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones “normales a moderadas” en la Región del Biobío.
De acuerdo con la institución, la condición sinóptica es de “frente frío”.
Lluvia en el Biobío: ¿Cuándo y en qué zonas será?
Las lluvias se darían principalmente entre la madrugada y la mañana de este miércoles 3 de junio.
Afectará las siguientes zonas: Cordillera de la Costa, Precordillera y Cordillera.
La DMC indicó que en algunas zonas podrían caer hasta 30 milímetros de agua.
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