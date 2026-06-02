Meteorología emite aviso por precipitaciones en el Biobío: ¿Cuándo lloverá?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones “normales a moderadas” en la Región del Biobío.

De acuerdo con la institución, la condición sinóptica es de “frente frío”.

Lluvia en el Biobío: ¿Cuándo y en qué zonas será?

Las lluvias se darían principalmente entre la madrugada y la mañana de este miércoles 3 de junio.

Afectará las siguientes zonas: Cordillera de la Costa, Precordillera y Cordillera.

La DMC indicó que en algunas zonas podrían caer hasta 30 milímetros de agua.