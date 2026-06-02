Cobre alcanza su mayor precio en más de dos semanas por dudas arancelarias en EE.UU.

El precio del cobre alcanzó este martes su nivel más alto en más de dos semanas, impulsado por la incertidumbre en torno a los aranceles de Estados Unidos y por señales de menor oferta fuera del mercado estadounidense.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,99%, hasta ubicarse en US$13.968,50 por tonelada métrica, equivalente a US$6,34 por libra.

Durante la jornada, el metal rojo llegó a tocar los US$13.978 por tonelada, su mayor nivel desde el 14 de mayo.

En paralelo, la prima del cobre de la Comex sobre la LME volvió a ampliarse, lo que ha incentivado el envío de metal hacia almacenes en Estados Unidos.

Otro elemento que apoyó el precio fue la reducción del descuento del cobre al contado de la LME frente al contrato a tres meses.

El escenario externo también mantiene atentos a los mercados, debido a las tensiones en Medio Oriente y sus eventuales efectos sobre los costos energéticos, un factor relevante para la producción de metales.

Aunque el aluminio aparece más expuesto de forma directa por la importancia del golfo Pérsico en su producción mundial, los riesgos energéticos derivados del conflicto siguen presionando al conjunto del mercado de metales.