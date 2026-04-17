Arturo Squella (REP) proyecta que se aprobará la idea de legislar del proyecto de Reconstrucción: “Me costaría imaginar al PPD, la DC y el PS votando en contra”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, considera que el proyecto de Reconstrucción cuenta con los votos necesarios para aprobar la idea de legislar. En cuanto a la evaluación de la oposición de trasladar la iniciativa al Tribunal Constitucional, manifestó: “Me tiene totalmente sin cuidado”. Y agregó: “No veo que sean capaces de, por solo razones políticas, lograr dar vuelta la mano”.

El timonel y senador del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sus expectativas sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, iniciativa que ingresará al Congreso durante la próxima semana.

Al realizar un sondeo sobre las posturas de las fuerzas políticas, señaló que “me costaría mucho imaginar al Partido por la Democracia (PPD), la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS) votando en contra de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción”.

Respecto del Partido de la Gente (PDG), sostuvo que, considerando que su base electoral corresponde principalmente a la clase media, podrían inclinarse a favor de la iniciativa.

Por ello, proyectó que la votación de la idea de legislar “va a ser holgada en ambas Cámaras”.

En cuanto a los reparos expresados por la oposición, sostuvo que no pretende ser “arrogante”, pero afirmó que las críticas se han centrado en la rebaja del impuesto de primera categoría, que pasaría de 27% a 23%. A su juicio, esto ocurre porque “no dominan los contenidos que hay un poco más profundos en otros ámbitos, y resulta fácil explicar por qué se oponen con un juego de palabras que es fácilmente entendible por todos”.

“De lo que no se están haciendo cargo es que la razón que hay detrás, el principal interesado en que suba la recaudación en el país, es precisamente el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz”, agregó, enfatizando que la modificación tributaria sería aplicada de forma gradual.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si teme que diversas bancadas opositoras lleven la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC), respondió: “Me tiene totalmente sin cuidado, porque en el fondo la amenaza de hacer un requerimiento al TC por la forma, es decir, por no cumplir con que todo obedezca o converse con la misma idea matriz, no nos sorprende. De partida estamos archiavisados, así que el fundamento que va en el proyecto de ley está revisado con lupa para que todo esté perfectamente dentro de la misma línea”.

Y agregó: “No veo que sean capaces de, por solo razones políticas, lograr dar vuelta la mano. Y si fuera así, que se presentara un requerimiento por esta medida en cualquier momento de la tramitación, se podría perfectamente corregir, ya teniendo a la vista los antecedentes que se presenten en el requerimiento”.

En esa línea, envió un mensaje a sus adversarios políticos: “Esto es una sugerencia para los amigos de la oposición: no estresemos al TC con cosas que no tienen ningún sentido. Me encanta la idea del respeto que ahora les nace por la Constitución, tan profundamente y hasta el pie de la letra. Eso es súper bueno. Me acuerdo cuando hablaban de la tercera Cámara”.

Al preguntarle sobre la comparación entre el proyecto de Reconstrucción y la denominada “teoría del chorreo” en los años ochenta, manifestó que “es una manera peyorativa y bastante ignorante por parte de quienes nos están criticando desde la oposición en cuanto a cómo funciona la economía”.

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