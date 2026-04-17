“Quien mata a un carabinero, mata a Chile”: Ministra Steinert valora detención de presunto cómplice en asesinato de Eugenio Nain

La secretaria de Estado destacó que este tipo de resultados da cuenta de una labor sostenida para llevar a los responsables ante la justicia.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó este viernes la detención de Francisco Javier Painevilo Maldonado, uno de los prófugos y sindicado como cómplice en el asesinato del carabinero Eugenio Nain, calificando el operativo como un avance relevante en el proceso para esclarecer el crimen ocurrido en 2020 en La Araucanía.

El sujeto fue capturado por la Policía de Investigaciones en el sector La Cantera de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas.

Tras conocerse la detención, la secretaria de Estado puso el foco en el trabajo coordinado de las instituciones encargadas de la investigación.

“Quiero reconocer el trabajo permanente de la PDI, también de Carabineros de Chile y el Ministerio Público, quienes actuaron sin parar hasta lograr la aprehensión del imputado”, afirmó.

En esa línea, la ministra recalcó que este tipo de resultados da cuenta de una labor sostenida para llevar a los responsables ante la justicia.

“Seguiremos con la persecución por este brutal asesinato”, señaló, enfatizando el compromiso del Ejecutivo con el caso.

Steinert también tuvo palabras para la familia del funcionario policial, quien fue ascendido de manera póstuma a suboficial mayor.

“Quiero transmitir con mucha fuerza el dolor y la compañía a la familia del suboficial Naín”, expresó.

Finalmente, reforzó el mensaje político del gobierno frente a este tipo de hechos: “No olvidemos que quien mata a un carabinero, mata a Chile”, puntualizó, subrayando la gravedad del delito y la necesidad de continuar con las diligencias hasta esclarecer completamente el caso.

El detenido será presentado este sábado a la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se comunicó con la familia del cabo Naín para contarles personalmente sobre la detención del ahora exprófugo.

El caso del cabo Eugenio Nain

El hecho se remonta al 30 de octubre de 2020, cuando el entonces cabo, de 24 años, participaba en un operativo para despejar la Ruta 5 Sur en el sector de Metrenco.

En ese contexto, la vía había sido interrumpida por un grupo de personas, lo que motivó la intervención policial.

Durante el procedimiento, el funcionario fue impactado por un disparo en la zona costal mientras no portaba chaleco antibalas, y aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Temuco, se confirmó su muerte debido a la gravedad de sus heridas.