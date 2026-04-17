País caso nain

Detienen a sujeto sindicado como cómplice en asesinato de carabinero Eugenio Nain

Por Arelí Zúñiga

17.04.2026 / 16:33

{alt}

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de Temuco, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

La investigación por el asesinato del cabo de Carabineros Eugenio Nain ocurrido en 2020 en La Araucanía sumó un nuevo avance tras la detención de un presunto implicado en el caso, quien habría participado como cómplice en el crimen.

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de Temuco, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

El detenido es investigado por su presunta participación en el ataque realizado durante octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas.

La detención de presunto cómplice

El procedimiento policial fue difundido a través de un registro por la Policía de Investigaciones (PDI), en donde se muestra el ingreso de los equipos tácticos, equipados con cascos, chalecos antibalas y armamento de servicio, quienes irrumpen en la vivienda bajo estrictas medidas de seguridad, recogió 24horas.

Posteriormente, las imágenes captan el momento en que los funcionarios reducen al sospechoso al interior del inmueble.

Una vez asegurado el control del domicilio, los efectivos proceden a la detención del individuo, quien es sacado esposado del lugar y escoltado por un predio hasta la salida del recinto.

Cabe recordar que debido al hecho, Luis Kallfulicán Tranamil Nahuel fue sentenciado a 17 años de cárcel como coautor del homicidio.

El caso del cabo Eugenio Nain

El hecho se remonta al 30 de octubre de 2020, cuando el entonces cabo, de 24 años, participaba en un operativo para despejar la Ruta 5 Sur en el sector de Metrenco.

En ese contexto, la vía había sido interrumpida por un grupo de personas, lo que motivó la intervención policial.

Durante el procedimiento, el funcionario fue impactado por un disparo en la zona costal mientras no portaba chaleco antibalas, y aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Temuco, se confirmó su muerte debido a la gravedad de sus heridas.

DESTACAMOS

Negocios beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship abre convocatoria global para mentores de innovación sustentable y busca perfiles en Chile

LO ÚLTIMO

Programas completos Bajan las temperaturas en el país: ¿Cuál será la máxima en tu ciudad? | CNN Tiempo
Dólar sigue a la baja y cierra en $877 con el tipo de cambio más bajo desde el inicio de la guerra en Irán
Gobierno concreta primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares | CNN Prime
FMI asegura que actuará con “celeridad” para facilitar acceso de Venezuela a programas de crédito
Detienen a sujeto sindicado como cómplice en asesinato de carabinero Eugenio Nain
Nissan apuesta a que sus autos sean “Definidos por IA” en el 90% de sus modelos y se aplique el piloto automático desde 2027