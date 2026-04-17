Detienen a sujeto sindicado como cómplice en asesinato de carabinero Eugenio Nain

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de Temuco, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

La investigación por el asesinato del cabo de Carabineros Eugenio Nain ocurrido en 2020 en La Araucanía sumó un nuevo avance tras la detención de un presunto implicado en el caso, quien habría participado como cómplice en el crimen.

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de Temuco, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

El detenido es investigado por su presunta participación en el ataque realizado durante octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas.

La detención de presunto cómplice

El procedimiento policial fue difundido a través de un registro por la Policía de Investigaciones (PDI), en donde se muestra el ingreso de los equipos tácticos, equipados con cascos, chalecos antibalas y armamento de servicio, quienes irrumpen en la vivienda bajo estrictas medidas de seguridad, recogió 24horas.

Posteriormente, las imágenes captan el momento en que los funcionarios reducen al sospechoso al interior del inmueble.

Una vez asegurado el control del domicilio, los efectivos proceden a la detención del individuo, quien es sacado esposado del lugar y escoltado por un predio hasta la salida del recinto.

Cabe recordar que debido al hecho, Luis Kallfulicán Tranamil Nahuel fue sentenciado a 17 años de cárcel como coautor del homicidio.

El caso del cabo Eugenio Nain

El hecho se remonta al 30 de octubre de 2020, cuando el entonces cabo, de 24 años, participaba en un operativo para despejar la Ruta 5 Sur en el sector de Metrenco.

En ese contexto, la vía había sido interrumpida por un grupo de personas, lo que motivó la intervención policial.

Durante el procedimiento, el funcionario fue impactado por un disparo en la zona costal mientras no portaba chaleco antibalas, y aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Temuco, se confirmó su muerte debido a la gravedad de sus heridas.